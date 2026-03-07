BIST 12.793
Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Yarıda bırakmıştı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, dünkü idmanda ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı. Asensio, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK deplasmanının kafilesinde tedbir amaçlı yer almamıştı. Yıldız futbolcu dünkü idmanda da ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

Samsunspor maçı öncesi bugün son idmanını gerçekleştiren Fenerbahçe'de Marco Asensio da takımla çalıştı.

Core hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

