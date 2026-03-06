BIST 12.793
FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde İspanyol yıldız Marco Asensio antrenmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçı için deplasmana götürülmeyen Marco Asensio bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

HT Spor'un haberine göre Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde Marco Asensio antrenmanın bir bölümünde çalıştıktan sonra ağrı hissetti. İspanyol futbolcu antrenmanı bıraktı ve MR'a girdi.

Haberde Asensio'nun son durumuna yarın karar verileceği belirtildi.

Fenerbahçe, pazar günü Chobani Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde Asensio, 11 gol, 9 asistlik katkısı ile takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

