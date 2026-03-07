İspanyol bakanın 'Yusuf Dikeç' paylaşımı beğeni topladı: Tıpatıp aynısı!

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'un sosyal medyada milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i paylaşması kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Sosyal medyadaki 'İspanya' rüzgarı devam ediyor. Paylaşımları yakından takip eden İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, sosyal medyada kendisinin milli atıcı Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

Bolaños ve Dikeç'in birbirilerine olan benzerliği de dikkat çekerken, gönderinin altına birçok yorum atıldı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısı, Bakan Bolaños'u Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'e benzettti ve fotoğraflarını yan yana koyarak X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.Bolaños, söz konusu paylaşımı alıntılayarak esprili bir yanıt verdi.

"KOCAMAN SEVGİLER"

İspanyol bakan paylaşımında, "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke ben de o kadar iyi nişan alabilseydim​. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

YUSUF DİKEÇ'TEN YANIT GELDİ

Yusuf Dikeç ise İspanyol bakanın sözlerine kayıtsız kalamadı. Dikeç, söz konusu paylaşıma; "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." sözleriyle karşılık verdi.