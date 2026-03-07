En iyi Türk yemekleri belli oldu! İlk sırada ne kebap ne baklava
Nesilden nesile aktarılan Türk mutfağının zenginliği, her bölgenin lezzet mirasını taşıyor. Türkiye'nin lezzet haritasına yeni bir bakış açısı kazandıran TasteAtlas, merakla beklenen "En İyi Türk Yemekleri" listesini yayımladı. İşte, "En İyi Türk Yemekleri" listesinde tüm rakiplerini tek tek eleyerek birinci sıraya yerleşen lezzet...
Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi "TasteAtlas", sık sık yayınladığı listelerle gündeme geliyor.
133
Farklı kültürlerden sayısız geleneksel lezzeti, eleştirmenlerin oylamalarıyla değerlendiren fenomen rehber, bu kez "En İyi Türk Yemekleri" listesini güncelledi.
233
Türk mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetler klasik et yemekleri ve enfes kebaplar olsa da, bu kez beklenmedik bir lezzet, listeye zirveden giriş yaptı.
333
30. İRMİK HELVASI
433