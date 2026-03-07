Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Abone ol

APP plaka kullanan sürücülere kesilen trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak.

Yeni trafik kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girmişti.

APP plaka nedir?

APP plaka olarak bilinen plakalar, standart ölçü ve yazı karakterleri dışında basılan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar olarak tanımlanıyor. Bu plakalar genellikle daha kalın ve farklı fontlarla hazırlandığı için estetik amaçla tercih ediliyor.

Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar, farklı bir hukuki duruma sahip. Kanunun 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, plakaların yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması durumunda hukuken geçersiz kabul ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre bu tür plakalar resmi standartlara uygun kabul edilmiyor. Bu nedenle kullanımının tespit edilmesi halinde sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor.

280 bin liraya kadar cezası var

Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezanın 280 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumda sürücü belgesinin daha uzun süreyle alınması ve hukuki süreçlerin devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi kapsamında 2 ila 5 yıl hapis cezası riski bulunuyor.

APP plaka nasıl değiştiriliyor?

APP plaka kullanan araç sürücülerinin il ya da ilçe trafik tescil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Sürücülerin plakaları kayıpmış gibi işlem başlatması ve trafik tescilden alınan evrakla noterde işlem yapması gerekiyor. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödeniyor. Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleşiyor.