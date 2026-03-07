ABD Başkanı Trump: Bugün İran çok ağır darbe alacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlıklarının bulunmadığını belirterek gerçekleşen saldırılar için özür diledi. "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" dedi.

Abone ol

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

"İran komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı.

"Bugün İran çok ağır bir darbe alacak"

ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi.

Ortadoğu ülkelerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Trump, "İran kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve mutlak bir ölümle karşılaşmaları ciddi şekilde değerlendiriliyor." diye yazdı.