ABD Başkanı Trump: "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak"

ABD Başkanı Trump: "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, İran'a saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail'in saldırıları sayesinde İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dilediği ve teslim olduğunu" savunan Trump, "İran, Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyordu. Binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı." yorumunda bulundu.

Trump, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" ifadesini kullanarak İran'da "şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve ölümle karşı karşıya kalma riski" olduğunu kaydetti.

