Bakan Bayraktar'dan Karadeniz gazı açıklaması: Enerjide tam bağımsız yarınları inşa ediyoruz

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi için önemli bir aşama daha tamamlandı. Karadeniz’de doğal gaz üretimini artıracak platforma, gaz akışının kesintisiz sağlanmasını mümkün kılacak 2 bin 500 ton ağırlığındaki MEG modülü entegre edildi.

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’ye doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk bir ana modül entegre edildi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki MEG Modülü, düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmaları önleyerek platformun sürekliliğini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi için kritik bir eşiği daha geride bıraktıklarını ifade ederek “Karadeniz’in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye’nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz.” dedi.

FİLYOS’TA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin Karadeniz’deki görevine bu yıl içinde başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı’nda devam ederken kritik bir aşama başarıyla tamamladı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına gönderilecek özel sıvıyı içinde barındıran MEG modülü Osman Gazi’ye eklendi.

TEMEL BİLEŞENLERDEN BİRİ

Yaklaşık 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki 2 bin 500 tonluk MEG modülü, Osman Gazi’nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden biri olacak. Bu modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar önlenecek ve doğal gaz akışı kesintisiz bir şekilde sağlanacak.

ÜRETİMİ İKİYE KATLAYACAK

Osman Gazi’nin üretime katılmasıyla birlikte Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküplük üretim, 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak.

20 YIL FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.

İKİNCİ PLATFORMLA HEDEF 40 MİLYON METREKÜP ÜRETİM

Osman Gazi’nin bir benzeri olan ve 2028 yılında envantere dahil olması planlanan ikinci yüzer üretim platformuyla birlikte Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.

AKIŞIN SÜREKLİLİĞİNİ GÜVENCEYE ALACAK

Bakan Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformundaki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaparken şu mesajları verdi:

Karadeniz’de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik. Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız. Karadeniz’in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye’nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz.