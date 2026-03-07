BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 123 kişi oldu...

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 123 kişi oldu...

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 123'e ulaştı.

Abone ol

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 640 kişinin öldürüldüğü, 1707 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 123'e, yaralı sayısının 171 bin 805'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan "BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini insansız hava aracıyla vurduk" açıklaması
İran'dan "BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini insansız hava aracıyla vurduk" açıklaması
Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi
Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi
72 saat daha kapalı kalacak! Yeni açıklama geldi
72 saat daha kapalı kalacak! Yeni açıklama geldi
Türkiye genelindeki havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye genelindeki havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi
Savaş gerilimi sürerken Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı! 3-4 haftaya hazır
Savaş gerilimi sürerken Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı! 3-4 haftaya hazır
Kapıyı açıp karşısında görenler şaşkına dönüyor! "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor
Kapıyı açıp karşısında görenler şaşkına dönüyor! "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor
Avrupalılara İran'a yönelik saldırılar soruldu! Anketlerin sonuçları dikkat çekiyor
Avrupalılara İran'a yönelik saldırılar soruldu! Anketlerin sonuçları dikkat çekiyor
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı
ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
İsviçre ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarının sayısını azalttı
İsviçre ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarının sayısını azalttı
Lüksün başkentinde uçuşlar durdu! İran Dubai havalimanını vurdu...
Lüksün başkentinde uçuşlar durdu! İran Dubai havalimanını vurdu...