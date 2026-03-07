BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  DÜNYA

İran'dan "BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini insansız hava aracıyla vurduk" açıklaması

İran'dan "BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini insansız hava aracıyla vurduk" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dafra Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Abone ol

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamaya göre, donanmaya ait insansız hava aracı birimi, şafak vakti BAE'nin Dafra Hava Üssü'ne büyük bir saldırı düzenledi.

ABD'nin bölgedeki en büyük üslerinden biri olarak adlandırılan üsse saldırıya ilişkin, "Bu saldırıda, Amerikan teröristlerinin hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarları vurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi
Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi
72 saat daha kapalı kalacak! Yeni açıklama geldi
72 saat daha kapalı kalacak! Yeni açıklama geldi
Türkiye genelindeki havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye genelindeki havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi
Savaş gerilimi sürerken Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı! 3-4 haftaya hazır
Savaş gerilimi sürerken Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı! 3-4 haftaya hazır
Kapıyı açıp karşısında görenler şaşkına dönüyor! "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor
Kapıyı açıp karşısında görenler şaşkına dönüyor! "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor
Avrupalılara İran'a yönelik saldırılar soruldu! Anketlerin sonuçları dikkat çekiyor
Avrupalılara İran'a yönelik saldırılar soruldu! Anketlerin sonuçları dikkat çekiyor
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
Medipol uzmanı uyardı! Az pişmiş et çocuklar için büyük tehdit! İshalle başlıyor ve...
ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı
ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
İsviçre ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarının sayısını azalttı
İsviçre ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarının sayısını azalttı
Lüksün başkentinde uçuşlar durdu! İran Dubai havalimanını vurdu...
Lüksün başkentinde uçuşlar durdu! İran Dubai havalimanını vurdu...
Rize'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı
Rize'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı