Hande Yener'e soruşturma! İfade verecek...

Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında bir konserinde seyircilerin söylediği slogana eşlik ettiği iddiasıyla "Anayasal düzeni hedef almak" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yener, ifadeye çağırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, pop müziğin tanınan isimlerinden Hande Yener hakkında"Anayasal düzeni hedef almak" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret"ten soruşturma başlattı. Savcılık, sanatçının ifadesinin alınması için ilgili birimlere talimat verdi.

Soruşturma yazısında dosyanın ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, ancak burada yetkisizlik kararı verilmesinin ardından dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla'da 15 Mayıs 2025'te gerçekleşen konsere ilişkin inceleme yapıldığı öğrenildi.

"SAVUNMASININ ALINMASI"

Gönderilen sevk yazıda şunlar denildi:

"Yazımız ekinde gönderilen CİMER başvuru dilekçesi ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinin 05/12/2025 tarihli cevabi yazısı, Muğla İl Emniye Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün 09/12/2025 tarihli cevabi yazısı içeriklerine göre, Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında 15/05/2025 tarihinde Sosyo Kültürel alanda verdiği konser sırasında seyirciye sahneden eşlik ederek "Zipla Zıpla Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde slogan attığı, 18.05.2025 tarihinde İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesinde gerçekleşen konseri sırasında sahnede "Biz bu devri çok güzel devireceğiz..." şeklinde söylemde bulunması nedeniyle savunmasının alınması ile ikma edilecek talimat evrakının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

CİMER ŞİKAYETİ

Soruşturma dosyasında Yener'in M.A.Y. isimli bir kişi tarafından CİMER'e şikayet edildiği aktarıldı.