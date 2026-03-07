BIST 12.793
İran'dan kritik karar! Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından bölgedeki komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlıklarının bulunmadığını belirterek gerçekleşen saldırılar için özür diledi. Pezeşkiyan, komşu ülkelerden saldırı gelmemesi halinde füze saldırısı düzenlenmeyeceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede artan gerilim sürerken komşu ülkelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran’ın komşularıyla herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını belirterek yaşanan gelişmeler nedeniyle komşu ülkelerden özür dilediğini ifade etti.

"Komşu ülkelerden özür diliyorum"

Cumhurbaşkanı özür açıklamasında, "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölgemizdeki ülkelerle bir düşmanlığımız yok. İran'a saldırmayana biz de füze atmayacağız" dedi.

Pezeşkiyan açıklamasında, geçici liderlik konseyinin aldığı karara da değindi. İran lideri, “Geçici liderlik konseyi, eğer onlardan bir saldırı gelmezse komşu ülkelere karşı herhangi bir füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi" dedi.

"ABD ve İsrail’e teslim olmayacağız"

Öte yandan Pezeşkiyan, İran’ın ABD ve İsrail karşısındaki tutumuna ilişkin de mesaj verdi. İran lideri, ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek ABD ve İsrail’e teslim olmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

