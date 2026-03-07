BIST 12.793
ABD petrol gemisi Basra Körfezi'nde İran tarafından vuruldu

ABD petrol gemisi Basra Körfezi'nde İran tarafından vuruldu

İran, Basra Körfezi’nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Basra Körfezi’nde “Louise P” isimli bir petrol tankeri, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından İHA ile vuruldu.

Devrim Muhafızları daha önce, bölgede bulunan İsrail ve ABD’ye ait tüm varlıkların meşru hedefleri olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" “Pirima” isimli bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

Not: Haberin görseli arşivdir.

