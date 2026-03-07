BIST 12.793
DMM'den "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri" mesajı

DMM'den "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri" mesajı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı mecralarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Tek Millet İki Devlet" vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı mecralarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, iki ülkenin geçmişte birçok sınamadan başarıyla çıktığı vurgulanarak kamuoyunun provokatif içeriklere karşı dikkatli olması istendi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Azerbaycan’a ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımların arttığı belirtildi.

"MAKSADINI AŞAN ELEŞTİRİLER VE PROVOKASYON"

Açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi bağlar ve ortak değerler üzerine kurulu olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan’a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır.
DMM açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek sürdüğüne dikkat çekildi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin her düzeyde “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması, kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.” denildi.

