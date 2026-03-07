BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Kabul de Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar ve Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

DÖRT ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'DE

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

