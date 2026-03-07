Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayramdan sonra' deyip duyurdu! Anne ve babalara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan, teklifin bayramdan sonra yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle verilen iftar programında konuştu. Erdoğan, "Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların, babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi. Erdoğan teklifin bayramdan sonra yasalaşmasını beklediklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hayatımıza anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Siz kardeşlerimizin yanı sıra evladını vatan uğruna şehit vermiş kahraman şehit analarının, şehit eşlerinin ve şehit kızlarının; Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a gönül coğrafyamızdaki acılı annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini buradan hürmetle selamlıyorum.

'İRANLI KADINLARA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM'

İran'daki kızlarımızın yüreği yanık İranlı annelerini ayrıca selamlıyor, ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarımızı yürekten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum.

Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğiyle karşı karşıya. Bundan en çok kadınlar etkileniyor. Yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var.

'İSRAİL'İN KATLETTİĞİ 72 BİN KİŞİDEN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUKLAR'

Bugün dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim çarkı öncelikle kadınlık onurunu hedef alıyor. En fazla kadın emeğini sömürüyor. Gazze'de 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla katlettiği kişilerden çoğu kadın ve çocuklar.

Suriye'de kayıplarını yüreklerine gömerek yeniden hayata tutunmaya çalışanların çoğu kadınlar.

'KOMŞUMUZ İRAN'DA OLDUĞU GİBİ NEREDE BİR YANGIN VARSA ORAYA SU TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sadece görmekle kalmıyor aynı zamanda tepkimizi de ortaya koyuyoruz. Türkiye yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliğe bütün bu zulümlere en güçlü tepkiyi veren nerede olursa olsun ayrımcılığa, hukuksuzluğa itiraz edenlerin başında geliyor. İşte komşumuz İran'da olduğu gibi nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede akan kan varsa oraya merhem olmaya çalışıyoruz.

Umutlarımızı kıran her türlü olumsuzluğa rağmen daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla ülkemizin kutlu mücadelesine verdiğiniz destek için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.

'İNSANİ ÖTEKİLEŞTİRMEK BİZİM KİTABIMIZDA YOKTUR'

Bir üstünlük aranacaksa bu sadece takva ile, emek ile, üretkenlikledir. Irk, mezhep, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz. Eşref-i mahlukat olan insanı ötekileştirmenin, sırf cinsiyeti veya etnik kimliği dolayısıyla hor görmek bizim kitabımızda yoktur. İnsanların kişisel tercihlerine, hayat tarzlarına, yaradılıştan gelen özelliklerine saygı duymak, sadece erdemli olmanın değil aynı zamanda insan olmanın gereğidir. Aynı şekilde küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmakta insanlığımızın gereğidir. Çünkü insan hak ve hürriyetleri sadece belli bir zümrenin, gücü elinde bulunduranların, elitlerin değil insan olan herkesindir.

'HER KİM AYRIMCILIK YAPIYORSA BU MİLLETİN ASLİ KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN DEĞERLERE İHANET EDİYOR DEMEKTİR'

Kadın erkeğin yanı başındadır omuz omuzadır. Kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Kadın erkek fark etmeksizin hepimiz aynı bağın gülü, aynı sazın telleriyiz. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa bu milletin asli kimliğini oluşturan değerlere ihanet ediyor demektir. Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa, daha kötüsü zulm ediyorsa insanlıktan nasibini almamış demektir. Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler her ikisinin de insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

Bu anlayışla siyaset sahnesine çıktığımızdan beri kadınların aktif bir şekilde öne çıkması için gayret verdik.

Gerçekten büyük mücadeleler verdik. Gerek buradaki misafirlerimiz, gerekse ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması için neler yaptığımızı çok ama çok iyi biliyor.

Göreve geldiğimizde yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 34,7'ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktı. Bir diğer başarımız siyasi temsildedir. 2002'de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu.

'28 ŞUBAT2IN KADINLARA KAPATTIĞI KAPILARI ARDINA KADAR BİZ AÇTIK'

Son seçimlerde bu sayı 119'a çıktı. Kadınların mecliste temsil oranıysa 5 kat artışla yüzde 19,83'e ulaştı. Aynı başarıyı kadın kamu çalışanı oranında da görüyoruz. 28 Şubat'ın kadınlara kapattığı kapıları ardına kadar biz açtık. Başörtüsü yasağına son vererek kadınların baskıyla karşılaşmadan bürokraside çalışmalarını sağladık.

Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Türkiye, şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Hatta hiçbir temeli olmayan "sözleşme yaşatır" sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bizi örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi yerdeyiz. Bunun için biz "sözleşme değil, kanun yaşatır" diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz.

ANNELERİN DOĞUM İZNİ VE BABALIK İZİNLERİNDE ARTIŞ BAYRAMDAN SONRA YASALAŞIYOR

Son olarak geçen hafta meclisimize bir kanun teklifi ilettik. Buna göre kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz.

Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların, babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını beklediğimiz teklifin şimdiden anne ve babalarına hayırlı olmasını diliyorum.