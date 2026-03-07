BIST 12.793
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani arasında telefonda görüşmesi yapıldı.

Görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu kritik dönemde Irak’ın yanında yer aldığını ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI GRUPLAR TAKİPTE

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgeyi uzun yıllar felakete sürükleyebilecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, terör örgütleri ve bağlantılı bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede çatışmaların sona ermesi ve yeniden müzakere ortamının oluşması için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü ifade etti.

Görüşmede hem Erdoğan hem de Barzani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine dikkat çekti.

