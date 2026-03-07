CHP lideri Özel'den Tanju Özcan açıklaması: "Bunun için hedefe konuldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "irtikap" suçundan tutuklanan Tanju Özcan'ın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Türkiye bu meydana bakıyor ve anlıyor ki Tanju masumdur, Bolulu'dur, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır." dedi.

Abone ol

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, Bolu'nun Özcan'la beraber olduğunu belirterek, "Daha önce ifadelerini alıp, zorlayıp Tanju'nun karşısına dikmeye çalıştıklarınız birbirleriyle yarışıyorlar, 'Ben şikayetçi değilim, Tanju'ya bir şey demedim. Tanju Başkan kötü bir şey yapmadı, biz ondan razıyız.' diye. Bolu Beyi'nin bugünkü temsilcilerine söylüyorum, bu meydan Köroğlu'nun, evladına sahip çıkan Bolu'nun meydanıdır." ifadelerini kullandı.

Özcan'ın Bolu'da emeklinin evladı, gencin ağabeyi, yetimin hamisi olduğunu dile getiren Özel, "Türkiye bu meydana bakıyor ve anlıyor ki Tanju masumdur, Bolulu'dur, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Tanju'ya sahip çıkan Bolu'ya selam olsun." dedi.

"Tanju Başkan'ın asıl suçu..."

Özel, Özcan'ın kente yaptığı hizmetlerden bahsederek, "Tanju Başkan'ın asıl suçu, bu şehirde AK Parti'yi yenmesi. En büyük suçu da AK Parti'yi, AK Parti ve MHP'den aldığı destekle yenmesi çünkü kimseyi ayırmadan hizmet etmesi, insanlara dokunması. Bunun için hedefe konuldu." ifadesini kullandı.

BolSev'in (Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) yoksul çocuklara burs, hasta yatağı, tekerlekli araba verdiğini, parayı da kentteki hayırseverlerden aldığını, "üç harfli marketlerden de vakfa katkı yapmalarını istediğini" anlatan Özel, "Vakfa parayı yatırın, panolarda reklamlarınız çıksın. Bunu kabul etmişler, ödemeyenler, ödeyenler olmuş ama sonradan birdenbire bir şeyler olmuş, soruşturma açılmış. Kim tarafından? Tanju Başkana husumet duyan biri tarafından." diye konuştu.

Özel, Özcan'ın başsavcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu savcı, Kartalkaya yangınında Bakan kurtaran başsavcı. Sorumlusu olmayanları işin içine katmaya çalışan başsavcı kafayı Tanju'ya taktı. Bakıyor Tanju'da kusur, açık bulamıyor, vakfın bağış yapanların şirketlerin temsilcilerini çağırıyor tekrar, tekrar. Savcı ifade alırken başsavcı gelip baskı yapıyor, orada 2 kişi sadece bir şeyler söylüyor."

"Kötülüğe karşı iyilik kazanır"

Özel, vakfa toplanan parayla 527 Bolulu öğrencinin okutulduğunu aktararak, vakfın başka masrafının olmadığını kaydetti.

Tanju Özcan'ın kendisini ziyaret eden eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Bizim vakıftan burs alan çocukların bu ay bursları yatmadı. Bunlar mani oldu. 527 öğrenci bu vakıftan burs bekler." dediğini anlatan Özel, "Muharrem başkan da dedi ki 'İlk bağışı ben yapıyorum. Türkiye'yi ve Bolu'yu BolSev Vakfı'na bağışa davet ediyorum.' Ben de sözüme kıymet veren başta Bolulular ve Bolu'yla dayanışma göstermek isteyen herkesi pazartesiden itibaren BolSev Vakfı'na hatta internette hafta sonunda da olur, şu andan itibaren BolSev Vakfı'na ve Bolu'nun Belediye Başkanı Tanju'nun emaneti 527 öğrenciye sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, ülkede kötülükten yana saf tutanla iyi insanlardan yana saf tutanların artık ayrışacaklarını dile getirerek, "Herkes şunu bilsin ki kötülüğe karşı iyilik kazanır. Karanlığa karşı aydınlık kazanır. Korkaklara karşı cesurlar kazanır ve en sonunda bu meydanlar kazanır, bu millet kazanır." dedi.

Herkesle inatlaşılabileceğini ama milletle inatlaşılamayacağını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar şehirle bütünleşmiş, onun sevgisini kazanmış ve tam olarak o şehirde yaşarken yaptığı hizmetlerle efsaneleşmiş belediye başkanını alıp da bu kadar sudan bir işten içeri koymanın kimseye faydası yok. Bir kez daha söylüyorum. Kötülükle iş tutanlara söylüyorum. Sakın ha sakın 'Tanju başkanı bu bahaneyle aldık, Bolu'yu ikna edemedik, milleti ikna edemedik, başka bir kulp takmaya kalkalım.' Biz bu filmleri çok gördük. Bunlara kalkışanlara buradan açıkça söylüyorum. Kötülüğün yanında duranlar, saf tutanlar, Tanju gibi birisine kara çalmaya çalışanlar, namuslu belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza kumpas kuranlar, size adaleti hatırlatıyorum. Adalete olan inancımla söylüyorum ki ya bu kötülüğü siz bitireceksiniz ya bu millet, sizin defterinizi ilk fırsatta dürüm dürüm dürecek."

Özel, o gün geldiğinde kumpas kuranların ellerinden kurtulamayacağını belirterek, "Onlar kanun önünde hesap verecek. Geçmişte bu millete kötülük yapan savcılar ne olduysa bunların da sonu o olacak." dedi.

Milletin haklıyı da haksızı da bildiğini vurgulayan Özel, "Bu millet doğruyu eğriyi bilir. Bu millet iftirayı da bilir. O iftiraya verilecek cevabı da verir. Buradan bir kez de Bolu'dan söyleyeyim. Savcısına güvenen, iddiasına güvenen, iddianamesine güvenen gelsin, canlı yayında tüm duruşmaları versin. Ekrem başkan da Tanju başkan da sorulara cevabı milletin huzurunda versin. Hodri meydan." şeklinde konuştu.