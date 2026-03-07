Atamalar iptal edildi! 4 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce yapılan bazı müftülük atamaları iptal edildi. Öte yandan 4 ile yeni müftü atandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ocak'ta 2026/32 sayılı kararın, Ahmet Dilek'in Hatay İl Müftülüğü, Ahmet Aktürkoğlu Bilecik İl Müftülüğü, Mustafa Düzgüney Adıyaman İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi.
Yeni atamalar
-Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak
-Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan
-Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı
-Edirne İl Müftülüğüne Burhan Çakır atandı
