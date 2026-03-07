BIST 12.793
Atamalar iptal edildi! 4 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce yapılan bazı müftülük atamaları iptal edildi. Öte yandan 4 ile yeni müftü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ocak'ta 2026/32 sayılı kararın, Ahmet Dilek'in Hatay İl Müftülüğü, Ahmet Aktürkoğlu Bilecik İl Müftülüğü, Mustafa Düzgüney Adıyaman İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi.

Yeni atamalar

-Hatay İl Müftülüğüne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak

-Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan

-Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı

-Edirne İl Müftülüğüne Burhan Çakır atandı

