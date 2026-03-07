BIST 12.793
Katar: İran füze ve İHA'larla saldırdı

Katar, ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın ülkeye şu ana kadar 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve yanıt verme haklarının saklı olduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Doha yönetimi konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Michael Waltz’a resmi bir mektup iletti.

BM'de Katar'ın daimi temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani tarafından teslim edilen mektupta İran'dan 28 Şubat'tan bu yana 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracının Katar'a doğru fırlatıldığı ifade edildi.

"YANIT VERME HAKKIMIZ SAKLI"

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin 13 balistik füzeyi engellediği, 1 füzenin ise Katar'ın karasularına düştüğü belirtildi.

Ayrıca 4 İHA'nın da imha edildiği ve saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Katar yönetimi saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayarak BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ve ülkenin egemenliği ile ulusal güvenliğini korumak için uygun şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

