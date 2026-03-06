İsrail hedefinde Türkiye ve Bölge ülkeleri var! 'Türkiye topraklarına füze fırlatmadık'

İran Ankara Büyükelçisi Muhammet Hasan Habibullahzade, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuştu

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammet Hasan Habibullahzade, İsrail ve ABD ile yaşanan savaşın perde arkasını anlattı. Büyükelçi, saldırıların müzakereler sürerken başladığını savunarak “Savaşı İsrail başlattı, ABD de yanında yer aldı” dedi. Türkiye’ye yönelik füze iddialarını da yalanlayan Habibullahzade, “Türkiye bizim dost ve komşumuz, egemenliğine saygılıyız” mesajı verdi. Ayrıca saldırılarda 171 İranlı kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek uluslararası topluma tepki gösterdi.

Röportaj – Soru & Cevap Soru 1: Sayın Büyükelçim, öncelikle bu savaşı bekliyor muydunuz?

Cevap: Açık konuşmak gerekirse evet, böyle bir ihtimali bekliyorduk. Çünkü geçmişte de benzer süreçler yaşandı ve bu konuda çeşitli uyarılar aldık. Bu nedenle gelişmeleri dikkatle takip ediyorduk. Geçen yıl haziran ayında görüşmeler yaptık, neredeyse olumlu neticelenecekti fakat buna İsrail engel oldu. Görüşmeler devam ederken 12 gün savaşları başladı. Arkasından ocak ayı içerisinde bir halk ayaklanması yaparak rejimi değiştirmek istediler.

Çok olumlu bir hava vardı fakat bir anda İsrail saldırdı

300 cami yaktılar, iki yüzden fazla polisi öldürdüler, binlerce İranlıyı öldürdüler. Amaçları iç isyan çıkartarak rejimi devirmekti, bu konuda da başarılı olamadılar. Yine İran’ı masaya davet ettiler. Biz de barış olsun, savaş olmasın diye bu müzakerelere evet dedik. İsviçre’de yapılan müzakerelerde çok olumlu bir hava vardı fakat bir anda İsrail saldırdı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i şehit etti ve ABD ile beraber İran’ı bombalıyor. Biz müzakereleri sonuna kadar zorladık ancak onlar müzakereleri oyalama taktiği olarak kullandılar. Gerçek niyetleri İran’a saldırmaktı.

Soru 2: ABD Başkanı Trump “İran bize saldıracaktı, biz saldırdık” diyor. Ne dersiniz?

Cevap: Bu çok komik bir iddia. Müzakere masasında olan biziz, barış isteyen biziz. Sürekli saldırmak isteyen ABD ve İsrail. Trump kendi kamuoyunu ikna etmek için bu yalanı söylüyor. Oysa Pentagon Trump’ı doğrulamadı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Rubio “İsrail savaşa girdi, biz de onun yanında savaşa girdik” dedi. Savaşı başlatan İsrail. Bu konuda da yalan söylüyorlar. Amaçları İran dahil bölgeyi işgal etmek.

Soru 3: Körfez ülkelerine saldırıyorsunuz şeklinde eleştiriler var. Ne söylersiniz?

Cevap: Biz Körfez ülkelerine saldırmıyoruz. Oradaki insanlar ve halklar İran halkının dostudur. Biz oradaki ABD üslerine saldırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu üslerden İran’a saldırıyor. Biz kendimizi koruyoruz.

Soru 4: İsrail’in nihai hedefi nedir? Türkiye bir tehdit altında mıdır?

Cevap: Evet, İsrail’in bölgede etnik ve mezhepsel bölünmeleri teşvik ettiğini biliyoruz. Bölgede kaos istiyorlar. İran’ı hedef haline getirdiler. İran zayıflar ve yenilirse, bu iki ülke Orta Doğu’daki başka ülkeleri de hedef tahtasına oturtacaktır. Türkiye de bu hedeflerden biridir. Türk halkı bunun farkındadır. Türk halkıyla dayanışma duygusu içerisindeyiz.

Soru 5: ABD ve İsrail’e karşı beklenmeyen bir direniş gerçekleştirdiniz. Bu konuda ne dersiniz?

Cevap: Bizler iman etmiş insanlarız. Allah bize yardım ediyor. Tek dostumuz Allah. ABD, İsrail ve Batılılar bize saldırıyor. Biz kendi halkımızı ve devletimizi koruyoruz. Allah’ın yardımına güveniyoruz. Buradan zaferle çıkacağız.

SORU 7 Kız çocukları öldü deniliyor. Bu konuda ne dersiniz ?

171 kızımızı öldürdüler. Mübarek Ramazan ayının onuncu günü, Cumartesi günü, son müzakerelerden bir gün ve bir gece sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim tarafından acımasız bir saldırıya maruz kaldık. İlk saldırılar çok bilinçli bir şekilde seçildi; aynı zamanda ülkemizin liderini iş yerinde ve ailesiyle birlikteyken hedef alıp şehit ettiler ve aynı zamanda Minab'da iki füzeyle çocuklarımızı şehit ettiler. Bugün, 171 güzel İranlı meleğin ebedi mezarı hazırlanıyor. Suçları neydi?

SORU 8- Sn Büyükelçi İrandan Türkiye’ye atıldığı iddia edilen füze ile ilgili ne dersiniz.

Bu konuda İran Genelkurmay Başkanlığımız açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın arkasındayız. Türk halkı ile kardeşliğimiz vardır. Devletimiz şu açıklamayı yaptı .”Türkiye topraklarına füze fırlatmadık. Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denildi. İran, başta Müslüman ve komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyuyor. Siyonist rejim, Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri baltalamak için bu eylemler gerçekleştiriyor.