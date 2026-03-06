BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,23
ALTIN 7.278,75
Volkan Demirel bir kez daha Gençlerbirliği'nde

Volkan Demirel bir kez daha Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına yeniden Volkan Demirel’i getirdi.

Levent Şahin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; takımın yapısını ve mevcut oyuncu grubunu yakından tanıyan Demirel ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Demirel’in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Bu sezon başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı.

