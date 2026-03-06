BIST 12.793
DMM, 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberini yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu haberin yabancı bir haber ajansında bugün yayımlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in, MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

