Galatasaray–Liverpool maçının bilet fiyatları cep yakacak
Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu. Zorlu karşılaşmanın Premium bilet fiyatı 50 bin TL olarak açıklandı.Abone ol
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.
Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve online adresinden alabilecek.
MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI
Premium: 50 bin lira
Delux: 48 bin lira
Lux: 46 bin lira
Classic: 44 bin lira
1. Kategori: 30 bin lira
2. Kategori: 27 bin 500 lira
3. Kategori: 25 bin lira
4. Kategori: 22 bin 500 lira
5. Kategori: 21 bin lira
6. Kategori: 18 bin lira
7. Kategori: 17 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 700 lira
11. Kategori: 2 bin 300 lira