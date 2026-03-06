İran, 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacak

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), İran'ın 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağını duyurdu.

IPC tarafından yapılan açıklamada, 6-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda ülkesini temsil etmeye hazırlanan tek İranlı sporcu olan kros kayakçı Aboulfazl Khatibi Mianaei'nin, Orta Doğu'da devam eden çatışma nedeniyle İtalya'ya güvenli bir şekilde seyahat edemeyeceği belirtildi ve İranlı sporcunun yarıştan çekildiğini doğrulandı.

IPC Başkanı Andrew Parsons, Aboulfazl Khatibi Mianaei'nin oyunlara katılamayacak olmasının dünya sporu ve İranlı sporcu için hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

Parsons, "Cumartesi günü çatışma başladığından beri IPC ve Milano-Cortina 2026 organizasyon komitesi, İran heyetinin oyunlara güvenli bir şekilde ulaşması için alternatif güzergahlar bulmak amacıyla perde arkasında yorulmak bilmeden çalıştı. Ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle insan hayatına yönelik risk çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.