Dışişleri’nden yurt dışındaki Türk vatandaşları için açıklama: Tahliye planı hazır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Keçeli, saldırıların hedefi olan ülkelerde vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ve diplomatik temsilciliklerin acil durum hatlarıyla 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirtti.

Keçeli, saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin ve bakanlığın konsolosluk birimlerinin kesintisiz şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR"

Sözcü Keçeli açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

BU ÜLKELERDEN AYRILMA İMKANI BULUNMAKTADIR

Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.

Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir.

Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir. Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir.