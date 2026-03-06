Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Orta Doğu'daki savaşı bitirmek adına yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısının başlamasından bu yana bölgede yaşanan çatışmalı sürecin sonlandırılması ve istikrarın sağlanması için yürüttüğü barış diplomasisi kapsamında 13 farklı liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yoğun diplomasi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası Orta Doğu'da savaş çanları çaldı.

Saldırılarda birçok kişi hayatını kaybederken İran'da misilleme olarak İsrail ve bölgede bulunan ABD üslerini hedef aldı.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN DİPLOMASİ

Savaş 7'nci gününde de devam ederken Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde olağanüstü bir diplomasi trafiği yönetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir takım temaslarda bulundu.

13 FARKLI LİDERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 farklı lider ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gibi önemli isimler yer aldı.

ANA GÜNDEM GERGİNLİĞİN AZALTILMASI

Görüşmelerde barışın sağlanması ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Öte yandan ülke liderlerin Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu iletildi.

GÖRÜŞTÜĞÜ TÜM İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü 13 liderin listesi şu şekilde:

-ABD Başkanı Donald Trump

-NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

-AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

-Almanya Şansölyesi Friedrich Merz

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

-İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

-Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

-Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

-Malezya Başbakanı Enver İbrahim

-Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

-Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan

-Kuveyt Emiri Şeyh Mişal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah