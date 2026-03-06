AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: ''Toki rekor kırarken onlar kendi aralarında kavga ettiler”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de düzenlenen 21 bin 20 sosyal konut kura çekimi programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada kalkınma ve imar hamlesini sürdürdüğünü belirterek İzmir’de hayata geçirilen sosyal konut yatırımlarının önemine dikkat çekti.

İnan, Türkiye’nin çevresindeki krizlere rağmen üretmeye ve şehirler inşa etmeye devam ettiğini vurguladı.

“Yıkımın konuşulduğu coğrafyada imarın öncülüğünü yapıyoruz”

Türkiye’nin jeopolitik olarak kritik bir bölgede bulunduğunu ifade eden İnan, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye, dünyanın en kritik, en hassas bölgelerinden birinin tam merkezinde yer alıyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde çatışmalar yaşanıyor. Bir bomba patlarken diğer füze havalanıyor. Kilometrelerce yanımızda şehirler yok olurken; biz bugün Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce konut inşa ediyoruz. Biz, yıkımın ve enkazın konuşulduğu bir coğrafyada imarın, inşanın ve kalkınmanın öncülüğünü yapıyoruz.”

“Siz ‘TOKİ giremez’ dediniz, biz İzmir’e eserlerle girdik”

İnan, öncek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından Aziz Kocaoğlu’nun sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bir zamanlar ‘Ben İzmir’e TOKİ’yi sokmam’ diyen bir anlayış vardı. Bu şehirde eski bir büyükşehir belediye başkanı vardı; İzmir’e tarihi boyunca en çok zararı verenlerden bir tanesi. Şimdi geçmişte yarattığı o büyük tahribata bakmadan, utanmadan sıkılmadan çıkmış bize cevap yetiştiriyor. Ne diyordu o günlerde hatırlayın: “Ben İzmir’e TOKİ’yi sokmam! bu şehre TOKİ giremez!” diyordu. Şimdi İzmir’in diliyle soruyorum: Siz ‘İzmir’e sokmam’ dediniz; biz dağları deldik, Sabuncubeli’nden, Konak’tan bu şehre dev eserlerimizle girdik. Siz ‘Bu şehre giremez’ dediniz; biz Bayraklı’da, Karabağlar’da hemşehrilerimizin gönlüne girdik.”

Konuşmasında İzmir’deki sosyal konut projesinin büyüklüğüne dikkat çeken İnan, şöyle devam etti:

“Şimdi ‘Ben bu şehre TOKİ’yi sokmam’ diyen anlayışa soruyorum: Sadece TOKİ yatırımlarımızın tutarı 200 milyar lirayı buldu. Siz mahkeme kapılarında İzmir’in yıllarını çaldınız; biz bugün bu meydanda Ege’nin İncisine binlerce anahtar teslim ediyoruz. İşte TOKİ burada! işte sayın cumhurbaşkanı yardımcımız burada! işte İzmirliler burada! işte 21 bin konutun kura çekimi burada! peki, sen neredesin!”

“İzmirlilerin tertemiz ev sahibi olma hayallerini istismar ettiler”

Konuşmasında İzmir’deki kooperatif projeleri üzerinden eleştirilerde bulunan İnan, bazı projelerde vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

İnan, şöyle konuştu:

“Belediye güvencesi diyerek billboardları süslediler, belediyenin logosunu kullanarak İzmirlilerin güvenini paraya çevirdiler. Benim hemşehrilerim dişinden tırnağından artırdığını bu kooperatiflere yatırdı. Peki sonuç ne oldu? Ev yok, inşaat yok, eser yok. İzmirlilerin tertemiz ev sahibi olma hayallerini resmen istismar ettiler. Ne diyorlardı? "bizim modelimiz TOKİ’ye alternatif olacak, TOKİ’yle yarışacak" diyorlardı. Oysa TOKİ İzmirli hemşerilerimize hizmet yolunda rekorlar kırarken; onlar maalesef kendi aralarında yarıştılar! ”

Vatandaşların birikimlerinin ortada bırakıldığını belirten İnan, TOKİ projelerinin ise İzmir’de önemli bir konut ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

İzmir’de çevre, altyapı ve trafik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten İnan, yerel yönetimlere de bu konularda çağrıda bulundu.

İnan, konuşmasının sonunda sosyal konut kurasında hak sahibi olan vatandaşları tebrik ederek yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi.