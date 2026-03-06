BIST 12.768
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis'in Abbas ile telefonda yaptığı konuşmada İran, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.

Bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması gerektiğine ilişkin görüşünü ifade eden Miçotakis, Batı Şeria'daki durumdan duyduğu endişeyi de Abbas'a aktardı.

Miçotakis, Gazze'ye insani yardım akışının kesintiye uğramaması için gerekli her türlü adımın atılması gerektiğini vurguladı.

