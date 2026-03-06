BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  GÜNCEL

SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme

SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme

SGK, çalışanların günlük yemek bedeli ödemelerinde prim muafiyeti sınırını yeniden düzenliyor. Yeni karara göre günlük 300 liraya kadar olan yemek ödemeleri primden muaf tutulurken, bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca dahil edilecek.

Abone ol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara sağlanan yemek yardımlarının Sosyal Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) matrahından muaf tutulmasına yönelik usul ve esaslarda değişikliğe gidiyor. Kurumdan edinilen bilgilere göre, günlük yemek bedeli ödemelerinde uygulanacak istisna sınırı yeniden düzenlenerek, işverenlerin ve çalışanların merakla beklediği uygulama detayları netleştirildi.

GÜNLÜK 300 TL’YE KADAR MUAFİYET DEVAM EDECEK

Hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, işverenler tarafından çalışanlara sunulan günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı, prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam edilecek. Bu tutarın altında kalan veya tam olarak 300 lira olarak ödenen yemek bedelleri üzerinden herhangi bir SGK primi kesintisi yapılmayacak.

Ancak yeni dönemin en kritik noktası, bu sınırın aşılması durumunda devreye girecek olan kademeli prim uygulaması oldu. Düzenlemeye göre, günlük yemek bedelinin 300 lirayı aşan kısmı, prime tabi tutulacak. Yani işveren, belirlenen bu eşik değerin üzerinde bir ödeme yapması halinde, sadece aradaki fark kadar tutarı prime esas kazanca dahil ederek bildirimde bulunacak.

UYGULAMA HANGİ ÖDEME TÜRLERİNİ KAPSIYOR?

Düzenleme, iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında yemek verilmesi dışındaki tüm senaryoları kapsayacak şekilde dizayn edildi. SGK'nın çalışmasında, yemek yardımının hangi yöntemle sağlandığına bakılmaksızın muafiyet sınırının standart hale getirilmesi hedefleniyor. Buna göre 300 liralık istisna sınırı şu ödeme türleri için geçerli olacak:

YEMEK KARTLARI: Multinet, Setcard, Ticket vb. dijital yemek kartlarına yüklenen bedeller.

YEMEK KUPONU VEYA ÇEKİ: Fiziksel olarak verilen basılı çekler.

NAKDİ ÖDEMELER: Çalışanların bordrolarına doğrudan "yemek bedeli" adı altında eklenen nakit ödemeler.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN HİZMET ALIMI: İşverenin, çalışanlar için dışarıdaki lokanta veya yemek firmalarından fatura karşılığı hizmet satın alması.

SGK
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı