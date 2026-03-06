Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aslı, ramazan ayına özel hazırladığı kampanyaları ve yeni ürünlerini duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kafe-fırın zinciri Aslı'da ramazan ayı boyunca mağazaları ziyaret edenler veya online sipariş verenler, güllaçtan baklavaya, su böreğinden kadayıfa birçok ürünü çeşitli hediyelerle satın alabiliyor.

Kampanya kapsamında, mağazalardan ya da online yemek platformlarından 1 kilogram su böreği alanlara 500 gram güllaç hediye ediliyor. 1 kilogram baklava, kadayıf ya da şöbiyet alışverişlerinde ise 500 gram güllaç veya 500 gram su böreği alternatifli olarak sunuluyor.

Online yemek platformlarından yapılacak 1 kilogram güllaç alışverişine 100 gram Türk kahvesi hediye edilirken, mağazalarda güllaç siparişinin yanında latte, iftar sonrası verilen tüm siparişlerin yanında ise çay ikram ediliyor.

Şirket, bu yıla özel olarak geliştirdiği 'Modern Bowl Güllaç' ürününü de sadece online yemek platformlarında satışa sundu. Ürünün içeriğinde çilek, muz, yaban mersini, nar ve Antep fıstığı yer alıyor.

Dudullu'daki tesiste günlük olarak hazırlanan ürünler, hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde üreti​​​​​​​liyor.