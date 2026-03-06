BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  EKONOMİ

Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı

Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aslı, ramazan ayına özel hazırladığı kampanyaları ve yeni ürünlerini duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kafe-fırın zinciri Aslı'da ramazan ayı boyunca mağazaları ziyaret edenler veya online sipariş verenler, güllaçtan baklavaya, su böreğinden kadayıfa birçok ürünü çeşitli hediyelerle satın alabiliyor.

Kampanya kapsamında, mağazalardan ya da online yemek platformlarından 1 kilogram su böreği alanlara 500 gram güllaç hediye ediliyor. 1 kilogram baklava, kadayıf ya da şöbiyet alışverişlerinde ise 500 gram güllaç veya 500 gram su böreği alternatifli olarak sunuluyor.

Online yemek platformlarından yapılacak 1 kilogram güllaç alışverişine 100 gram Türk kahvesi hediye edilirken, mağazalarda güllaç siparişinin yanında latte, iftar sonrası verilen tüm siparişlerin yanında ise çay ikram ediliyor.

Şirket, bu yıla özel olarak geliştirdiği 'Modern Bowl Güllaç' ürününü de sadece online yemek platformlarında satışa sundu. Ürünün içeriğinde çilek, muz, yaban mersini, nar ve Antep fıstığı yer alıyor.

Dudullu'daki tesiste günlük olarak hazırlanan ürünler, hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde üreti​​​​​​​liyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"
Ayrılık kısa sürdü! 3 ay önce istifa etmişti, yeniden yola çıktı
Ayrılık kısa sürdü! 3 ay önce istifa etmişti, yeniden yola çıktı
İstanbul'da "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı
İstanbul'da "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı
İsrail İran'ın o bölgesine gözünü dikti harita paylaştı boşaltın dedi
İsrail İran'ın o bölgesine gözünü dikti harita paylaştı boşaltın dedi
TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ana gündem İran savaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ana gündem İran savaşı