Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı

Gayrimenkul şirketi Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Luxera GYO) tamamlanan halka arz sürecinde satışa sunulan paylara yatırımcılardan 7,10 kat talep geldi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Luxera GYO'nun halka arz sürecinde şirketin paylarına 907 bin 744 yurt içi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 2,27 katı, 2 bin 187 yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 31,22 katı talep geldi. Ayrıca, 182 yurt içi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 9,42 katı, 15 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,88 katı talep oluştu.

Satışa sunulan 120 milyon lira nominal değerli pay için toplam 910 bin 128 başvuruyla, tahsisatın yaklaşık 7,10 katı olmak üzere 852 milyon 462 bin 83 lira nominal değerli pay talebi gerçekleşti.

Halka arzda 887 bin 852 adedi yurt içi bireysel, 2 bin 179 adedi yüksek talepte bulunan, 131 adedi yurt içi kurumsal, 11 adedi ise yurt dışı kurumsal olmak üzere toplamda 890 bin 173 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, 2-3-4 Mart tarihlerinde pay başına 12,05 lira sabit fiyatla talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 446 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 oldu.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar için yüzde 10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 olarak gerçekleşti. Katılım endeksine uygun olan Luxera hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da, 'LXGYO' koduyla işlem görecek.

'Sürdürülebilir büyümemiz ivme kazanacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirket açısından 'kritik bir eşik' olarak değerlendirdiği halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Luxera GYO hisselerine gösterilen yoğun ilginin yalnızca şirkete değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu aktaran Taş, verdikleri destekten ötürü yatırımcılarına teşekkür etti.

Halka arzın, Luxera GYO'nun kuruluşundan bu yana inşa ettiği kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini belirten Taş, şunları kaydetti:

'Bu adımın, borsaya kote bir şirket Luxera GYO'nun sürdürülebilir büyümesine ivme kazandıracağına, marka bilinirliğine ve sektördeki konumuna önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak, hem şirketimiz hem yatırımcılarımız hem de Luxera GYO projelerinden gayrimenkul edinen müşterilerimiz için değer üretecek yatırımlarımızı hayata geçirirken, bize önemli bir finansman sağlayacak. Elde edilecek gelirin en az yüzde 85'ini yeni planlanan ve mevcut projelerimizin finansmanında değerlendirmeyi, yüzde 15'i aşmayacak kısmını ise işletme sermayemizi desteklemek ve operasyonel giderlerimizi karşılamak amacıyla kullanmayı hedefliyoruz.'