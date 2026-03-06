BIST 12.768
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim

Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine 19 oy ile CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan seçildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Bolu Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan oldu.

Özcan oylamada 19 oy alırken AKP'nin adayı Hüseyin Nadir Okur 10 oy aldı.

Bolu Belediye Meclisi, başkanvekilini belirlemek için bugün saat 15.00'te toplanmıştı.

Bolu Belediyesi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 8, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.

