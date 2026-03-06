Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği

Beko, kadın girişimcilerin iş dünyasında bağımsız ve güçlü bir şekilde var olma yolculuklarına eşlik ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun 'Kadının İşi, Gücü' projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında kendi işini kuran kadın girişimcileri, yerel topluluklarda dönüşümü tetikleyen aktörlere dönüşüyor.

'Kadının İşi, Gücü' projesiyle kalıpları kırarak cesaretle attıkları adımlarla daha görünür hale gelen kadınların çalıştığı bayiler, sadece ticari başarılarıyla değil, bulundukları şehirlerde yarattıkları sosyal etkiyle de fark yaratıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında kadın çalışanların yer aldığı bayiler, kepenk açarak 'Bu sokağın ilk kadın esnafıyım' öz güveniyle yeni bir hikaye yazıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ortaya çıkan bu hikayeler, kadın bayilerin cesaret ve kararlılıkla attıkları adımların güçlü başarı yolculuklarına nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Kısa sürede ikinci mağazasını açarak büyüyen bu yolculuk, bireysel bir başarı hikayesinin ötesinde, Anadolu'nun farklı şehirlerinde genç kadınlara 'Ben de yapabilirim' duygusunu aşılayan bir rol modele dönüştü.

Erkek egemen olarak kabul edilen beyaz eşya sektöründe kadınların bayilik, servis ve teknik alanlarda aktif şekilde yer alması, birçok genç kadına ilham veriyor.

Anadolu'nun küçük şehirlerinde bile, bir kadının ticaretin merkezinde durabileceği fikri daha fazla kabul görüyor. Farklı yaş ve geçmişlere sahip kadınlar, ev hanımlarından emeklilere, öğretmenlerden yeni mezunlara kadar geniş bir yelpazede girişimcilik yolculuğuna adım atarak kısa sürede başarılı işletmelere dönüşüyor.

Bu çeşitlilik ekonomik kazanımların yanı sıra, yaşadıkları çevrede olumlu bir değişim yaratıyor. Kadınların iş dünyasında daha görünür hale gelmesi, aile içindeki rollerin yeniden tanımlanmasına ve kadın sesinin hem ekonomik hem sosyal kararlarda daha güçlü duyulmasına katkı sağlıyor.

Birçok kadın bayi, başarılı bir iş insanı olmanın ötesinde bulundukları bölgelerde yerel girişimleri destekleyen, dayanışmayı güçlendiren ve çevrelerine ilham veren birer rol modele dönüşüyor.

Proje kapsamında İzmir'de kendi girişim yolculuğunu başlatan Özenç Bektaş'ın hikayesi, ticaretle tanıştığı çocukluk yıllarından edindiği deneyimi, 'Kadının İşi, Gücü' projesiyle somut bir iş modeline dönüştürmesiyle başlıyor. Kısa sürede ikinci mağazasını açarak büyüyen bu yolculuk, bireysel bir başarı hikayesinin ötesinde, Anadolu'nun farklı şehirlerinde genç kadınlara 'Ben de yapabilirim' duygusunu aşılayan bir rol modele dönüştü.

Mağazalarında eğitim ve dayanışma kültürünü de yaşatan yapılar kuruyorlar. Kadın bayiler bugüne kadar 495 kişiye istihdam sağlayarak yerel ekonomiye katkı sunarken, bu istihdamın önemli bir bölümünü kadın çalışanlar oluşturuyor. Böylece girişimci kadınlar, başka kadınların da iş hayatına katılmasını destekleyen bir etki zinciri yaratıyor.

İzmir'den Iğdır'a uzanan kadın bayi hikayeleri, erkek egemen kabul edilen bayilik sisteminde yeni bir denge oluştururken, müşteriyle kurulan empati, detaycılık ve sürdürülebilir ilişki yaklaşımıyla yalnızca satış performansını değil, müşteri deneyimini de zenginleştiriyor.

Kadın bayiler, işlerini büyütürken bulundukları şehirlerde ilham veren, istihdam yaratan ve yerel kalkınmanın aktif bir parçası haline geliyor.

Beko'nun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın girişimciliğini destekleme vizyonuyla 2019'da 'Beko 100 Kadın Bayi' adıyla hayata geçirdiği proje, hedeflenen 100 kadın bayiye ulaşılmasının ardından Ekim 2023'te daha kapsayıcı bir yaklaşımla 'Kadının İşi, Gücü' adını aldı.

Erkek egemen bir yapı olarak görülen bayilik ekosisteminde kadın temsilini artırmayı amaçlayan proje, sayısal büyümeyle birlikte, kadın girişimciliğinin bütünsel olarak güçlendirilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda kadın bayilere kira, dekorasyon, prim ve reklam desteklerinin yanı sıra eğitim, mentörlük, e-ticaret altyapısı ve operasyonel danışmanlık gibi çok boyutlu destekler sunuluyor. 2025 itibarıyla 140 kadın bayi ve 172 mağazaya ulaşan 'Kadının İşi, Gücü' projesi, Türkiye genelinde 43 il ve 98 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.

Kadın çalışan oranının 2030'a kadar yüzde 60'a, 2040'a kadar ise yüzde 70'e çıkarılması hedeflenirken, proje kapsamının Türkiye'nin tüm illerine yayılması ve kadın girişimcilerin liderlik, finansal yönetim ve dijital yetkinliklerini geliştirecek yeni eğitim programlarıyla desteklenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında kendi işini kurarak hem ekonomik hem sosyal yaşamda güçlü bir yer edinen kadın bayilerin hikayeleri, bu yaklaşımın en somut yansımalarını oluşturuyor.

Beko 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, bu ilham veren başarı yolculuklarını görünür kılarak karşılıyor ve kadınların iş dünyasında bağımsız ve güçlü bir şekilde var olma yolculuklarını desteklemeyi sürdürüyor.