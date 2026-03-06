BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  GÜNCEL

Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı

Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki vatandaşlarına sınır hattı için seyahat uyarısı yaptı. Suriye, Irak ve İran sınırına 30 kilometre mesafedeki illere gidilmemesi tavsiye edilirken Hatay’dan Iğdır’a kadar uzanan sınır hattı için “her türlü seyahatten kaçının” çağrısı yapıldı.

Abone ol

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarına Suriye, Irak ve İran sınırına 30 kilometre mesafedeki Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerine seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

10 İL İÇİN 'SEYEHATTAN KAÇININ' UYARISI

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını paylaştı.

Dün yayımlanan uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Irak ve İran sınırına 30 km mesafedeki bölgelerdeki aşağıdaki illere her türlü seyahatten kaçınılmasını tavsiye etmektedir: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"