Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Sürücü Yaşar Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.