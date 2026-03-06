BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  GÜNCEL

Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Abone ol

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz - Resim: 0

Sürücü Yaşar Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Kalp krizi geçiren öğretmene büyük moral öğrencilerinden geldi! Seslerini duyunca...
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Beko'dan kadın girişimcilere iş dünyasında "güçlü ve bağımsız" gelecek desteği
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
Luxera GYO'nun halka arzı 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: "Uçuşlar 9 Mart gün sonuna kadar durduruldu"
Ayrılık kısa sürdü! 3 ay önce istifa etmişti, yeniden yola çıktı
Ayrılık kısa sürdü! 3 ay önce istifa etmişti, yeniden yola çıktı