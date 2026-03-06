BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  DÜNYA

BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik

BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 9 balistik füzeyi imha ettiğini ve 112 insansız hava aracından (İHA) 109'unu engellediğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen balistik füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 9 balistik füzenin tespit edilerek imha edildiği, 112 İHA’dan 109’unun düşürüldüğü, 3’ünün ise ülke topraklarına düştüğü bildirildi.

İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana toplam 205 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 190’ının imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü, 2’sinin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

Toplam 1184 İran İHA’sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 1110’unun engellendiği, 74’ünün ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği bilgisi verildi.

