İran’dan Hürmüz Boğazı için ABD ve İsrail’e tehdit

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, İsrail ve ABD’ye ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi halinde hedef alınacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’e ait gemilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HEDEF ALIRIZ"

Sözcü, İsrail ve ABD ile bağlantılı herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye kalkışması durumunda hedef alınacağını belirtti. Açıklamada, bölgedeki gerilimin devam ettiği bir dönemde İran’ın güvenlik konusunda sert tedbirler alabileceği mesajı verildi.

