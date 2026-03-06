BIST 12.858
İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı

İzmir'de kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada kiracısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İlçede dün kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açmıştı. Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, N.Ü. gözaltına alınmıştı.

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürülmüştü.

İlçede dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren N.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

