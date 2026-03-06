BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Merz: "İran vekalet savaşlarının sahnesi haline gelmemelidir”

Almanya Başbakanı Merz: "İran vekalet savaşlarının sahnesi haline gelmemelidir”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın toprak bütünlüğünün korunması ve vekalet savaşlarının sahnesi haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Merz, Orta Doğu'daki krize ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alman hükümeti olarak ABD ve İsrail'in hedeflerini paylaştıklarını ifade eden Merz, İran halkının da kendi kaderini özgürce belirleme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Ancak çatışmaların süresinin artmasının ve yayılmasının riskleri de arttığını vurgulayan Merz, bu risklerin İsrail ve tüm Körfez bölgesinin güvenliği ile İran'ın devlet yapısıyla ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu aktardı.

Merz, "Sonsuz bir savaş bizim çıkarımıza değil. Aynısı İran devlet yapısının çöküşü veya İran topraklarında vekalet savaşları için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

Bu tür senaryoların güvenlik, enerji tedariki ve göç gibi konularda Avrupa için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Merz, "Bu yüzden ortaklarımızla birlikte bu çatışmaları sona erdirmek için ortak bir perspektif oluşturmak ve bunun uygulanmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, burada, İsrail ve Körfez ülkeleri dahil tüm devletlerin güvenliğini ve varlığını garanti altına alan bölgesel bir barış düzeninin sağlanmasının amaçlanması ve çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede diyalog ve güven oluşturan bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.

İran'ın askeri nükleer programı ile balistik füze programının denetlenebilir şekilde sona erdirilmesi ve İran'ın nükleer malzemelerinin devlet dışı aktörlerin veya üçüncü ülkelerin eline geçmemesinin sağlanması gerektiğini belirten Merz, "İran'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran vekalet savaşlarının sahnesi haline gelmemelidir ve İran devleti işlevselliğini korumalıdır." ifadesini kullandı.

Merz, ülkede kamu düzeninin ayakta kalması ve temel hizmetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "İran ekonomisi çökmemelidir. İran'dan kontrolsüz göç hareketleri önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, İran'ın söz konusu koşulları yerine getirmesi durumunda perspektif olarak yaptırımların kaldırılabileceği ve yardımların sağlanabileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası
PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: ''Toki rekor kırarken onlar kendi aralarında kavga ettiler”
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: ''Toki rekor kırarken onlar kendi aralarında kavga ettiler”
BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik
BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik
SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme
SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı