POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı. ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasına NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

