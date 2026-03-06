AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı. ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasına NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması, gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır. A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."