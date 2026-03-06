BIST 12.793
HABER /  GÜNCEL

Orta Doğuda çıkan savaş sonrası Instagram'da yeni akım: Ülkeme güveniyorum

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaş devam ederken Instagram Türkiye'de vatandaşlar 'Ülkeme güveniyorum, ülkemde güvendeyim' başlıklı bir görsel dolaşıma girerken sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim akıma katıldı.

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaş, 7'nci gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor.

Tarafların karşılıklı saldırılar sürerken, bölgede bulunan birçok ülkede güvenlik endişesi yaşanıyor. 

Öte yandan Türkiye, bölgede gerilim azaltılması ve barışın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası tehditlere yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını açıklarken Instagram Türkiye'de dikkat çeken bir akım başlatıldı. 

"ÜLKEME GÜVENİYORUM, ÜLKEMDE GÜVENDEYİM"

Kullanıcılar hesaplarından 'Ülkeme güveniyorum, ülkemde güvendeyim' başlıklı Türk Bayrağı bulunan bir görseli sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. 

Savaş sonrası dolaşıma giren görsel binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 

SPOR, SANAT VE SİYASET CAMİASI DA KATILDI

Paylaşımı yapanlar arasında spor, sanat ve siyaset camiasından da birçok isim yer aldı. 

Orta Doğuda çıkan savaş sonrası Instagram'da yeni akım: Ülkeme güveniyorum - Resim: 0

