Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum atadı

Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum atadı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın ortağı veya sahibi olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 6 şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığını açıkladı.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

