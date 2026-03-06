BIST 12.768
DOLAR 44,07
EURO 51,14
ALTIN 7.224,52
HABER /  SPOR

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: ''Toki rekor kırarken onlar kendi aralarında kavga ettiler”
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: ''Toki rekor kırarken onlar kendi aralarında kavga ettiler”
BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik
BAE: 9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik
SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme
SGK'nın yemek bedeli ödemelerinde düzenleme
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Ünlü şarkıcı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Polonya'dan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi öncesi hakem uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Bu plakaya sahipseniz 140 bin liraya ceza yiyebilirsiniz
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bakanlıktan saldırıların hedefi olan ülkelerdeki vatandaşların durumuna ilişkin açıklama
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu Tanju Özcan'ın yerine seçilen isim
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Aliyev "pişman olacaklar" demişti! Azerbaycan İran sınırına sığınak yapmaya başladı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı
Kafe-fırın zinciri Aslı'dan Ramazan kampanyası çeşitli hediye fırsatı