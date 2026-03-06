Galatasaray cephesinden Serdal Adalı açıklaması: Alışkanlık haline getirdi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, “Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar." dedi.

Abone ol

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Beşiktaş derbisi öncesinde hakem ve takım değerlendirmesi yaptı.

Abdullah Kavukcu, Sportif A.Ş. Yöneticisi Ömer Sarıgül’ün ev sahipliğindeki iftar yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Süper Lig’in 25’inci haftasında yarın yapılacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın derbinin hakemiyle ilgili açıklamalarına değinen sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, bu durumun artık alışkanlık haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski’yi haksız bir şekilde attı. Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde oyundan atıldı. Atanan bu genç hakemin, umarım hiçbir baskı altında kalmadan adaletli bir şekilde, tartışmalara yol açmayacak şekilde maçı tamamlamasını diliyoruz”

‘TAKIMDA ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR’

Takımın genel durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kavukcu, Galatasaray’da olumlu bir ortam olduğunu söyleyerek, “Takım bugün çok güzeldi. Allah’ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe daha iyi performans gösteriyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı” dedi.

NHAGA’YA ZAMAN MESAJI

Yeni transferlerden Renato Nhaga hakkında da konuşan Kavukcu, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek, “Nhaga enteresan bir futbol oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı şeyler konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmemesiyle ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray’a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık” ifadelerini kullandı.