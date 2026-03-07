BIST 12.793
Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da silah üreticisi şirket yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

"Sınırsız kaynağa sahibiz"

Söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydeden Trump, "Bu silahların çoğunun üretimi halihazırda devam etmektedir. Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu toplantıya, BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticilerinin katıldığını da açıklamasına ekledi.

