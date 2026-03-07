BIST 12.793
ABD'nin en büyük uçak gemisi Kızıldeniz'e ulaştı

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

