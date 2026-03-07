BIST 12.793
DÜNYA

ABD Başkanı Trump "koşulsuz teslim olma" çağrısını detaylandırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump "koşulsuz teslim olma" çağrısını detaylandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı "koşulsuz teslim olma" çağrısına ilişkin, "Koşulsuz teslimiyet, onların (İranlıların) bunu ilan etmesi olabilir ya da savaşacak kimse veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacakları bir durum da olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Axios haber portalına telefonla bir mülakat veren Trump, İran'a yaptığı "koşulsuz teslim olma" çağrısını detaylandırdı.

Trump, burada İran'ın resmi olarak teslim olduklarını açıklamasına gerek olmadığını, İran'ın askeri kapasitesinin tükenmesinin de kendisi için aynı anlama geleceğini belirtti.

"Artık savaşamayacakları bir durum da olabilir"

"Koşulsuz teslimiyet, onların (İranlıların) bunu ilan etmesi olabilir ya da savaşacak kimse veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacakları bir durum da olabilir." şeklinde konuşan Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

Trump,  Tahran yönetimiyle "koşulsuz teslimiyet" dışında anlaşmaya varılmayacağını aktarmıştı. ABD Başkanı, bu aşamadan sonra "harika ve kabul edilebilir" bir lider veya liderlerin seçilmesiyle, kendilerinin, müttefiklerinin ve ortaklarının İran'ı "yıkımın eşiğinden" geri getirmek için durmaksızın çalışacağını kaydetmişti.

Trump, İran'ı ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, iyi ve güçlü hale getireceklerine işaret ederek, "İran harika bir geleceğe sahip olacak. İran'ı yeniden büyük yapalım. (MIGA)" ifadesini kullanmıştı.

