Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! ABD askerlerinin konumlarını İran'a verdi

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Saldırılar sürerken Rusya ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edildi.

The Washington Post gazetesinin ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı öne sürüldü. Konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak, Rusya'nın savaş gemileri ve uçaklar dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarının konumlarını İran'a ilettiğini öne sürdü.

İsmi verilmeyen kaynaklardan biri, iddia edilen bu faaliyeti "oldukça kapsamlı" olarak nitelendirirken, kaynaklar Rusya'nın İran'a sağladığı hedef belirleme desteğinin boyutunun "tam olarak net olmadığını" ifade etti.

Öte yandan Rusya'nın İran'a destek verdiğini bildiğini iddia eden iki yetkili, Çin'in İran'a "yardım etmiyor gibi göründüğünü" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gazetenin konuya ilişkin yorum talebini reddetti.

