Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması gündeme gelebilir! "Bahçeli bu konuda çalışıyor"

Orta Doğu'da gerilim sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Lübnan'da istikrarın sağlanması için bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin aktardığı bilgilere göre Lübnan’ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan’ın Suriye’ye bağlanması gündeme gelebilir.

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşta 7. gün sona eriyor. Savaş 12 ülkeye sıçrarken Türkiye'nin diplomatik çabaları sürüyor. 

İsrail'in sık sık hedef aldığı Lübnan'da yaşananlar endişelere neden olurken Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Lübnan hakkında çalışma içinde olduğu öğrenildi. 

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin aktardığı ve ilk kez tv100'de yayınlanan bilgi şöyle:

LÜBNAN'IN SURİYE'YE BAĞLANMASI GÜNDEME GELEBİLECEKTİR 

Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklendi. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek İsrail’in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var. Lübnan halkı da yaşananlardan yorulmuş durumda.

Lübnan’ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde Lübnan’ın Suriye’ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir. Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇALIŞMASI MEVCUT

MHP’den bilgi aldığımız kaynaklara göre MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bu yönde bir çalışması mevcut.

